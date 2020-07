Prozess Anklage fordert Strafe von sechs Jahren für Unternehmer Falk

Im Prozess um einen Anschlag auf einen Frankfurter Anwalt hat die Staatsanwaltschaft sechs Jahre Haft für den Hamburger Unternehmer Alexander Falk gefordert. Der 50-Jährige habe sich der Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht, sagte Staatsanwältin Nicole Metcalf am Dienstag vor dem Landgericht Frankfurt. In dem Prozess geht es um einen Schuss auf den Juristen im Februar 2010, bei dem dieser schwer am Oberschenkel verletzt worden war.