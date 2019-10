Prozess läuft seit 2010 Gerichtsstreit über die Postbank-Übernahme geht weiter

Nach einer zweijährigen Verhandlungspause ist ein Gerichtsstreit zwischen der Deutschen Bank und früheren Aktionären der Postbank am Mittwoch fortgesetzt worden. Vor dem Kölner Oberlandesgericht sagte ein Mitarbeiter der Rechtsabteilung der Deutschen Bank aus, der in die 2008 eingeleitete Übernahme des Bonner Geldhauses involviert war. Die Aussage des 59-Jährigen bekräftigte die Vorwürfe der Kläger nicht. Sie stellten daraufhin seine Glaubwürdigkeit in Frage.