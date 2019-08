Prozess: Langes Verfahren um Windreich-Insolvenz startet in Stuttgart

Windreich plante und entwickelte Windparks, beschaffte Genehmigungen und organisierte den Bau, um die Projekte dann an Investoren zu verkaufen. Für die Risiken standen Balz und sein Unternehmen aus dem schwäbischen Dorf Wolfschlugen ein – mit Hunderten Millionen Euro von Geldgebern und knapp 200 Millionen aus dem eigenen Vermögen. Über Jahre häufte Windreich mehr und mehr Schulden an. Schließlich klopfte 2013 erst die Staatsanwaltschaft an, dann kam die Insolvenz.