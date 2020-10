Quarantäne bremst Maschinenbauer aus: „Unsere Monteure drehen zum Teil Däumchen“

„Uns treffen die Quarantäne-Regelungen, die Reisebestimmungen in fernen Ländern ganz extrem“, sagte Carl Martin Welcker im Podcast „Chefgespräch“ der WirtschaftsWoche. Sein Unternehmen Schütte in Köln sei stark vom Ausland abhängig, mache dort rund 80 Prozent Umsatz. In China sei eine Einreise „de facto nicht möglich“, sagte der geschäftsführender Gesellschafter des Maschinenbauers. So stünden „ganz viele Maschinen, die wir derzeit nicht servicen können oder die wir nicht in Betrieb nehmen können“, ungenutzt herum.