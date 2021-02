Quartalsbericht: Deutsche Börse steigert Gewinn und zahlt Dividende

Die Turbulenzen an den Aktienmärkten in Folge der Coronakrise haben der Deutschen Börse im vergangenen Quartal einen höheren Gewinn beschert. Der bereinigte Nettogewinn kletterte im Zeitraum von Oktober bis Dezember um 15 Prozent auf 289,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte.