Quartalsbericht: Gewinn der Munich Re bricht wegen hoher Corona-Schäden ein

Hohe Schäden durch die Coronakrise haben dem Rückversicherer Munich Re im ersten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt. Insgesamt legte der Dax-Konzern in den ersten drei Monaten des Jahres rund 800 Millionen Euro für Versicherungsschäden infolge der Pandemie zurück, wie er am Donnerstag in München mitteilte.