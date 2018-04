Quartalsbilanz: Deutsche Börse steigert Gewinn und setzt sich höhere Ziele

FrankfurtDie Deutsche Börse hat im ersten Quartal wegen der höheren Schwankungen an den Finanzmärkten einen deutlichen Erlös- und Ergebnissprung verzeichnet. Wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte, stiegen die Nettoerlöse binnen Jahresfrist um elf Prozent auf 692 Millionen Euro, der operative Gewinn zog um 15 Prozent auf 438 Millionen Euro an.