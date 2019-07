Quartalsbilanz: UBS übertrifft Erwartungen der Analysten deutlich

Zudem schmälerten die niedrigen Zinsen und der harte Wettbewerb in den USA den Ertrag in der Vermögensverwaltung: In der Kernsparte schrumpfte der bereinigte Vorsteuergewinn im Jahresvergleich daher um zwölf Prozent. Darüber hinaus zogen die reichen Kunden unter dem Strich zwei Milliarden Dollar ab - vor allem, um ihre Steuerschulden in den USA zu begleichen.