Quartalsergebnisse der Großbanken: US-Rivalen hängen Barclays und Deutsche Bank im ersten Quartal ab

Die in Zürich ansässige UBS, die einen Großteil ihrer Handelserträge mit Aktien erzielt, sei eine der wenigen europäischen Banken, die keine Marktanteile an US-Banken verliert, schrieben sie. Die von Andrea Orcel geführte Investmentbank der UBS erzielte im ersten Quartal einen Vorsteuergewinn von 589 Millionen Franken, was über den von der Bank zusammengestellten Analysten-Schätzungen von 463 Millionen lag, wie die in Zurüch ansässige UBS am Montag mitteilte.