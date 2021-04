Quartalsergebnisse: Twitter warnt nach Umsatzsprung vor schwächerem Wachstum

Twitter blickt trotz eines Umsatzsprungs zum Jahresstart skeptisch in die Zukunft. Der coronabedingte Boom könne sich in den nächsten Quartalen abschwächen und das Nutzerwachstum verlangsamen, teilte der weltgrößte Kurznachrichtendienst am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit. Zudem stiegen Kosten und Ausgaben - unter anderem wegen Neueinstellungen. Am Aktienmarkt kam die Skepsis nicht gut an. Das Twitter-Papier brach nachbörslich fast neun Prozent ein.