Quartalsgewinn: Schweizer Bank Julius Bär verdient dank Sparprogramm und Handelsboom mehr

Der seit gut einem Jahr amtierende Rickenbacher hatte im Februar den Abbau von rund 300 Stellen oder knapp fünf Prozent der Belegschaft in Aussicht gestellt. Zudem trennte sich das Institut etwa vom Geschäft auf den Bahamas. Anders als der frühere Firmenchef Boris Collardi will der ehemalige McKinsey-Berater Rickenbacher alles der Gewinnsteigerung unterordnen. Das Wachstumsziel, jedes Jahr vier bis sechs Prozent neues Geld bei den Kunden einzusammeln, gab Rickenbacher indes auf. In den ersten neun Monaten 2020 schrammte Bär mit knapp vier Prozent knapp an dieser Marke vorbei. Im dritten Quartal hätten die Zuflüsse allerdings deutlich zugelegt. Ende September erreichten die verwalteten Vermögen damit 413 Milliarden Franken.