Quartalsgewinne: Münchener Rück steigert Gewinn und weitet Geschäft aus

„Mit dem Start in das Jahr können wir sehr zufrieden sein“, konstatierte Finanzvorstand Jörg Schneider. Für die Schaden-Kosten-Quote in der Schaden-Rückversicherung erwartet er für 2018 nun einen Rückgang auf 97 Prozent, das sind zwei Prozentpunkte weniger als bisher. Im ersten Quartal lag die Kennziffer bei 88,6 (97,1) Prozent. An der Gewinnprognose - einem Ergebnis von 2,1 bis 2,5 Milliarden Euro - hält die Münchener Rück aber fest.