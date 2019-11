Quartalszahlen Aareal Bank hält an IT-Tochter fest und erhöht Risikovorsorge

Möglich sei in diesem Zusammenhang ein Teilverkauf an einen Investor, sagte er. Eventuell könne es noch in diesem Jahr eine Vereinbarung geben. Die Veräußerung einer Mehrheit sei geprüft worden, diese Option werde der Vorstand allerdings nicht weiter verfolgen. Im Februar will das Management die künftige Strategie des Immobilienfinanzierers konkretisieren.