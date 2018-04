Quartalszahlen: American Express steigert Gewinn dank Wirtschaftsaufschwung

New YorkAusgabefreudige Kreditkartenkunden und geringere Steuern haben American Express zu Jahresbeginn einen kräftigen Gewinnsprung beschert. Im ersten Quartal legte der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert um 31 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar (1,3 Mrd Euro) zu, wie der Visa-Rivale am Mittwoch nach US-Börsenschluss in New York mitteilte.