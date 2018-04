Quartalszahlen: Auf diese 3 Punkte müssen Deutsche-Bank-Aktionäre achten

Wer wissen will, worauf es bei der Anpassung der Strategie ankommt und welche Fragen bei der Präsentation der Quartalszahlen im Vordergrund stehen werden, der muss den Brief analysieren, den der neue Mann an der Spitze gleich nach seiner überraschenden Ernennung an die 100.000 Mitarbeiter der Bank geschrieben hat. Die folgende Übersicht analysiert die wichtigsten drei Knackpunkte – und wirft einen Blick auf die erwarteten Zahlen.