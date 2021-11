Quartalszahlen: BP mit Gewinnsprung – Aktienrückkauf ausgeweitet

Die seit Monaten steigenden Öl- und Gaspreise haben den Gewinn des britischen Energiekonzerns BP im dritten Quartal anschwellen lassen. Das ermutigte den Vorstand, das Aktienrückkaufprogramm um über eine Milliarde Dollar auszuweiten. „Die steigenden Rohstoffpreise haben sicherlich geholfen, aber ich freue mich sehr, dass wir von Quartal zu Quartal das tun, was wir versprochen haben – erhebliche Barmittel zur Stärkung unserer Finanzen bereitzustellen, die Ausschüttungen an die Aktionäre zu erhöhen und in unseren strategische Konzernumbau zu investieren“, erklärte BP-Chef Bernard Looney am Dienstag.