Quartalszahlen: Coronakrise drückt Gewinn von Raiffeisen Bank International

Die Auswirkungen der Coronakrise haben beim Wiener Geldhaus Raiffeisen Bank International (RBI) im dritten Quartal tiefe Spuren hinterlassen. Neben einem konjunkturbedingten Rückgang der Kreditnachfrage und Währungsabwertungen in einigen Kernländern musste mehr für mögliche Kreditausfälle auf die Seite gelegt werden, wie die in Osteuropa und Russland tätige Bank am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich brach der Gewinn auf 230 Millionen Euro von 303 Millionen ein. Das Institut schlägt sich damit besser als erwartet. Analysten hatten im Schnitt mit einem Nettogewinn von 215 Millionen Euro gerechnet. Am Ausblick hält die RBI fest.