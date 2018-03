Quartalszahlen: Credit Agricole macht Gewinnsprung im Investmentbanking

Credit Agricole erwartet nun aber eine Trendwende: „Die Einnahmen im vierten Quartal sind aus unserer Sicht der Tiefpunkt dessen, was wir in den kommenden Quartalen sehen werden”, sagte Finanzchef Jerome Grivet. Das Kreditgeschäft ziehe ebenso an wie die Zinseinnahmen. Ähnlich hatten sich zuletzt auch Societe Generale und BNP geäußert. Die Credit-Agricole-Aktie gab am Mittwoch an der Pariser Börse um rund zwei Prozent nach, obwohl der Jahresgewinn trotz eines negativen Steuereffekts um drei Prozent auf 3,65 Milliarden Euro stieg. Die Aktionäre sollen eine um drei Cent höhere Dividende von 63 Cent je Titel erhalten.