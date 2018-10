Quartalszahlen der BBVA: Türkei-Geschäft sorgt bei spanischer Großbank BBVA für schlechte Stimmung

MadridDie trüben Aussichten in der Türkei überschatten das Ergebnis der spanischen Großbank BBVA. Wegen der kriselnden Wirtschaft am Bosporus werde das Institut 2018 und 2019 sehr hohe Risikokosten haben, sagte Finanzchef Jaime Saenz de Tejada am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Analysten. „Wir werden die Rückstellungen im zweiten Halbjahr erhöhen.“