Quartalszahlen Der Datenschutz setzt Facebook zu – Konzern investiert Milliarden

Die Vision von Firmenchef Mark Zuckerberg ist es, dass letztlich Facebook-Nutzer mit Hilfe von virtuellen Realitäten zwischen verschiedenen Geräten und Anwendungen in der digitalen Welt hin und her springen und miteinander kommunizieren können. Weitere Details über die Pläne erhoffen sich viele von der Entwicklerkonferenz am Donnerstag. Medienberichten zufolge könnte sich der Konzern dann auch einen neuen Namen verpassen. Am Dienstag war eine Umbenennung kein Thema.