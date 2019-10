Quartalszahlen: Deutsche Börse bestätigt nach Gewinnsprung die Jahresziele

Von den stärkeren Marktturbulenzen an den weltweiten Börsen hatte im vergangenen Quartal auch die britische Deutsche-Börse-Rivalin LSE profitiert. Sie baute ihren Gewinn ebenfalls deutlich aus. Weltweit hatte es an den Börsen in den vergangenen Monaten einen regen Handel gegeben, weil Investoren wegen des Zollstreits zwischen China und den USA sowie neuer politischen Spannungen im Nahen Osten verunsichert waren.