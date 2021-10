Quartalszahlen DWS verzeichnet trotz Vorwürfen um Nachhaltigkeits-Investments Zuwächse

Das Kürzel ESG steht für die nachhaltigen Kriterien, nach denen Fondsgesellschaften, Banken und Unternehmen agieren – Environmental (Umwelt), Social (Soziales) und Corporate Governance (gute Unternehmensführung). Der Geldzufluss in solche Anlageformen hat zuletzt stark zugenommen. Die DWS verzeichnete nach eigenen Angaben im Quartal Nettomittelzuflüsse in ESG-Fonds von rund fünf Milliarden Euro, im Vorquartal waren es noch vier Milliarden Euro gewesen.



