Quartalszahlen „Ein weiteres fantastisches Quartal“ – SAP hebt Ausblick fürs Gesamtjahr erneut an

Den Softwareriesen SAP macht der schnellere Umstieg seiner Kunden in die Cloud zuversichtlicher. „Wir hatten ein weiteres fantastisches Quartal“, sagte Firmenchef Christian Klein am Mittwoch zu Journalisten. Der Walldorfer Dax-Konzern hob deshalb seinen Ausblick für das Gesamtjahr bereits zum zweiten Mal an.