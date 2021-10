Quartalszahlen: Erneuter Quartalsgewinn bei Deutscher Bank erwartet

Die US-Finanzkonzerne profitierten dabei von einer regelrechten Welle an weltweiten Übernahmen und Fusionen. Auch bei der Deutschen Bank wird deshalb mit einem florierenden Beratungsgeschäft gerechnet. Im zweiten Quartal waren die Erträge in diesem Geschäftsfeld bei den Frankfurtern um mehr als 100 Prozent nach oben geschnellt. Allein in Deutschland wurden bis Mitte September Fusionen und Übernahmen im Volumen von runs 170 Milliarden Dollar angekündigt, wie aus Daten des Finanzinformations-Dienstleisters Refinitiv hervorgeht. Das sind 36 Prozent mehr als im Corona-Jahr 2020.