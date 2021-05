Quartalszahlen: Gewinn der Aareal Bank zieht deutlich an – Prognose bestätigt

Heß bestätigte die Prognose für 2021: Das Betriebsergebnis soll in einer Spanne von 100 bis 175 Millionen Euro liegen, nach einem Verlust von 75 Millionen Euro im vergangenen Jahr. 2023 will die Bank ein Ergebnis in der Größenordnung von 300 Millionen Euro erwirtschaften. Die Aktionäre sollen wie geplant für 2020 eine Dividende von insgesamt 1,50 Euro je Aktie erhalten.