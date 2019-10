Quartalszahlen: Gewinn von HSBC bricht ein – Aktie fällt auf tiefsten Stand seit Monaten

Interims-Vorstandschef Noel Quinn kündigte weitere Sparmaßnahmen an. „Unsere bisherigen Pläne reichen nicht mehr aus, um das Geschäft auf Vordermann zu bringen“, sagte er an diesem Montag. Die HSBC-Aktien gehörten an der Börse in London zu den größten Verlierern. Sie fielen um bis zu 4,3 Prozent auf ein Zwei-Monats-Tief von 590 Pence und steuerten auf den größten Tagesverlust seit rund zweieinhalb Jahren zu.