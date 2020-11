Quartalszahlen: Gewinn von UniCredit fällt weniger stark als befürchtet

Die italienische Großbank UniCredit hat sich im dritten Quartal besser geschlagen als erwartet. Unter dem Strich verdienten die Italiener mit 680 Millionen Euro zwar 42 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie die Mutter der deutschen HypoVereinsbank (HVB) am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten aber mit einem noch stärkeren Gewinneinbruch gerechnet. Die Anleger freute das, die Aktien legten an der Börse in Mailand mehr als ein Prozent zu.