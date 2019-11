Quartalszahlen Hannover Rück erhöht trotz hoher Schäden Gewinnziel

Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück rechnet trotz immenser Großschäden im dritten Quartal für das laufende Jahr mit einem Rekordgewinn. Der Überschuss dürfte auf mehr als 1,25 Milliarden Euro klettern, kündigte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Mittwoch in Hannover an.