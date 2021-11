Quartalszahlen: Japanische Großbanken erzielen deutliche Gewinnschübe

Nach Einschätzung von Bankexperten haben die staatlichen Hilfsmaßnahmen dafür gesorgt, dass sich die Kosten für ausfallgefährdete Darlehen und Kreditverluste im Zuge der Pandemie bei den Instituten bislang in Grenzen halten. „Die meisten der Banken haben keine großen Summen an Kreditkosten verbucht, dank der enormen Unterstützung der Regierung für den Unternehmenssektor“, sagte Ryoji Yoshizawa von S&P Global Ratings. Auch in Europa und in den USA hatten die Banken zuletzt mit starken Quartalszahlen überrascht.