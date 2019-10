Quartalszahlen Lyft baut Geschäft stark aus – nimmt aber hohe Verluste in Kauf

Der Uber-Konkurrent Lyft hat im dritten Quartal starkes Wachstum verzeichnet, ist aber auch deutlich tiefer in die roten Zahlen geraten. Unterm Strich stand ein Verlust in Höhe von 463,5 Millionen Dollar (415,6 Millionen Euro), wie der Fahrdienstvermittler am Mittwoch nach US-Börsenschluss im kalifornischen San Francisco mitteilte. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte die Bilanz lediglich ein Minus von 249,2 Millionen Dollar ausgewiesen.