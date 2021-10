Quartalszahlen: Münchener Rück macht trotz Flut- und Hurrikan-Kosten Gewinn

Neben den hohen Unwetterschäden wirkte sich im dritten Quartal auch die Corona-Pandemie auf die Bilanz der Munich Re aus. Im Segment Rückversicherung Leben/Kranken wird nun das anvisierte versicherungstechnische Ergebnis von 400 Millionen Euro nicht erreicht. Finanzchef Christoph Jurecka hatte bereits bei der Präsentation der Q2-Zahlen mögliche Belastungen angedeutet.

Mit einem Plus von rund 2,5 Prozent war die Aktie der Munich Re am Dienstagnachmittag der größte Gewinner im Dax. Die Börsianer lobten das Festhalten an der Jahresprognose trotz der hohen Schäden. Seine endgültigen Zahlen will der Konzern am 9. November präsentieren.