Quartalszahlen: Nvidia mit starken Zahlen und optimistischem Ausblick

Dank des anhaltenden Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) hat Nvidia zum sechsten Mal in Folge eine Quartalsumsatz über Markterwartungen vorgelegt. Der Erlöse hätten sich zum Jahresende 2023 auf 22,1 Milliarden Dollar mehr als verdreifacht, teilte der Chip-Hersteller am Mittwoch mit. Analysten hatten mit 20,621 Milliarden Dollar gerechnet. Für das angelaufene Quartal stellte das Unternehmen einen Umsatz von 24 Milliarden Dollar, plus/minus zwei Prozent, in Aussicht.