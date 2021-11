Quartalszahlen Paypal wächst schwächer – Kooperation mit Amazon

Nach dem anfänglichen Online-Shopping-Boom in der Corona-Pandemie laufen die Geschäfte beim Bezahldienst Paypal nicht mehr ganz so rund. In den drei Monaten bis Ende September kletterten die Erlöse im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 6,2 Milliarden Dollar (5,4 Mrd Euro), wie Paypal am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Gewinn legte um sechs Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar zu.