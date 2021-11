Quartalszahlen: Qiagen schlägt sich besser als erwartet – Jahresziele erhöht

Fusionsspekulationen hatten am Mittwoch die Aktien von Qiagen beflügelt. Demnach prüft das auf Tests zum Nachweis von Krankheiten sowie Laborgeräte spezialisierte Unternehmen einen Zusammenschluss mit dem französischen Rivalen Biomerieux. Die Beratungen befänden sich noch in einem frühen Stadium und es gebe keine Gewissheit, dass es zu einem Deal komme, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Im vergangenen Jahr war die geplante 11,3 Milliarden schwere Übernahme von Qiagen durch den US-Laborausrüster Thermo Fisher am Widerstand der Aktionäre gescheitert.