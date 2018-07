Quartalszahlen: SNB fährt Milliardengewinn im zweiten Quartal ein

Die SNB hat in den vergangenen Jahren eine mehrere hundert Milliarden Franken schwere Bilanz aufgebaut: Mit selbst gedruckten Franken kaufte sie andere Währungen wie Euro oder Dollar, um den Franken so künstlich zu schwächen und die exportorientierte heimische Wirtschaft zu stützen. Das Geld investierte sie in Aktien und Anleihen im Ausland. Somit zählt sie zu einem der größten Investoren an der Wall Street.