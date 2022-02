Quartalszahlen: Spanische Bank Santander verdreifacht Gewinn – und lässt Coronakrise hinter sich

Spaniens größte Bank hakt die Corona-Krise zu einem guten Teil ab. Santander löste im vierten Quartal 750 Millionen Euro an pandemiebedingten Rückstellungen etwa für den Ausfall von Krediten auf. Das zusammen mit dem starken Geschäft in den USA und Großbritannien sorgte für eine Verachtfachung des Nettogewinns im Schlussquartal auf 2,28 Milliarden Euro, wie Santander am Mittwoch in Madrid mitteilte.