Quartalszahlen Unicredit schreibt Quartalsverlust

Das Ergebnis fiel damit etwas besser aus, als die Bank zuletzt in Aussicht gestellt hatte. Zudem legten die Erträge um 5 Prozent auf 18 Milliarden Euro zu und damit stärker als von Analysten erwartet. Das Jahresergebnis liefert dem neuen Chef Andrea Orcel Rückenwind für seine Pläne, in den kommenden Jahren Erträge und Gewinn zu steigern und mehr Geld an die Aktionäre auszuschütten.