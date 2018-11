Raiffeisen Bank International: Raiffeisen Bank profitiert vom Wirtschaftsaufschwung in Osteuropa

Für das Schlussquartal stellte die RBI nach dem Verkauf der polnischen Tochter einen weiteren Anstieg in Aussicht. Mittelfristig soll die Quote auf 13 Prozent erhöht werden, bekräftigte die RBI den Ausblick. Auch an den anderen Zielen, wie etwa eine Dividendenausschüttung zwischen 20 und 50 Prozent, hält die Bank fest.