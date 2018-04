Raiffeisen Bank International: Raiffeisen verkauft Tochter in Polen an BNP Paribas

Doch die RBI hatte sich ursprünglich für den Verkauf des gesamten Instituts an die staatlich kontrollierte Alior Bank entschieden, was allerdings 2016 scheiterte. Dann hatte die auf Osteuropa spezialisierte Bank den Börsengang ihrer polnischen Tochter betrieben. Dabei hatten die Österreicher aber festgestellt, dass das Interesse und die Preise alles andere als attraktiv waren. Denn die polnische Tochter hatte viele Fremdwährungskredite in Schweizer Franken in der Bilanz.