Raiffeisen Bank International: RBI-Aktionäre erhalten erstmals seit 2013 wieder Dividende

Im laufenden Geschäftsjahr erwartet die in Osteuropa aktive RBI eine Fortsetzung des Wirtschaftsaufschwungs in der Region. Auch auf dem wichtigsten Einzelmarkt, in Russland, geht die Bank von einem spürbaren Wachstum aus. Für die nächsten Jahre werde ein durchschnittliches Kreditwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet. Bei den Risikokosten rechnet die RBI im laufenden Jahr mit einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Mittelfristig strebt das Geldhaus eine harte Kernkapitalquote nach Dividende von rund 13 Prozent an. Ende 2017 lag die Quote vor Dividende bei 13 Prozent.