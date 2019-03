Raiffeisen Bank International: RBI erwartet keine Strafe im Zusammenhang mit Geldwäsche-Vorwurf

Die RBI geriet in der vergangenen Woche im Zusammenhang mit Geldwäsche-Vorwürfen rund um die frühere litauische Bank Ukio Bankas ins Visier der Behörden. Bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien war eine Anzeige gegen Unbekannt eingegangen. Die Recherche-Plattform Addendum und das österreichische Magazins „Profil“ hatten zuvor berichtetet, dass die RBI in Unterlagen rund um Geldwäsche-Vorwürfe gegen die frühere litauische Bank Ukio Bankas genannt worden sei. Zurückzuführen sei dies auf Daten, die die Investigativjournalismus-Plattform „Organized Crime and Corruption Reporting Project“ (OCCRP) erhalten habe und die von „Adddendum“ und „Profil“ analysiert wurden.