Ralph Hamers: Niederländer wütend über 50-Prozent-Gehaltsplus für ING-Chef

Das niederländische Parlament reagierte wütend und will den Aufsichtsratsvorsitzenden der ING, Jeroen van der Veer, zu einer Anhörung vorladen. Auch Finanzminister Wopke Hoekstra kündigte Gespräche mit der Bank an. „Das hilft in keinster Weise, das brüchige Vertrauen in den Sektor wiederherzustellen“. Abgeordnete fast aller Parteien sprachen von „altmodischer Gier“ und „Unverschämtheit.“