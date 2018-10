Raphael Bostic: Fed-Chef von Atlanta befürwortet weitere Zinserhöhung

Baton RougeFallende Aktienkurse und Unsicherheiten in der Handelspolitik bringen die US-Wirtschaft nach Einschätzung des US-Notenbankers Raphael Bostic nicht von ihrem Wachstumskurs ab. Der Chef der Federal Reserve von Atlanta sieht deshalb keinen Grund für die US-Notenbank Fed, von ihrem Kurs der schrittweisen Zinserhöhung abzurücken, wie er am Dienstag in Baton Rouge sagte.