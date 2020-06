Rating: Fitch bestätigt Deutschlands Spitzenbonität

In diesem Jahr rechnet Fitch mit einem Schrumpfen der deutschen Wirtschaft von 6,7 Prozent. Die Bundesregierung geht von einem Minus von 6,3 Prozent aus. Es wäre der größte Konjunktureinbruch in der Nachkriegszeit. 2021 soll es der Regierungsprognose zufolge dann aber wieder ein Wachstum von 5,2 Prozent geben. Das Kabinett hatte am Freitag die ersten Maßnahmen aus dem insgesamt 130 Milliarden Euro schweren Konjunkturpaket – steuerliche Entlastungen und Mittelstandshilfen – auf den Weg gebracht, um Deutschland aus der Krise zu steuern.