Ratingagentur: Fitch erhöht Rating für die Ukraine – Ausblick positiv

Die amerikanische Ratingagentur Fitch sieht die Kreditwürdigkeit der Ukraine optimistischer. Die Bonitätswächter hoben am Freitag die Bewertung der langfristigen Verbindlichkeiten des Landes um eine Stufe auf „B“ von zuvor „B-“ an. Die Ukraine bewegt sich damit aber immer noch im Ramsch-Bereich, in dem Anlagen als hochspekulativ gelten. Der Ausblick sei positiv. Damit erwartet Fitch auf absehbare Zeit eine Veränderung der Lage. Fitch begründete die Höherstufung mit einer abnehmenden politischen Unsicherheit.