Ratingagentur: Kreditausfälle könnte sich laut S&P wegen Coronakrise verdreifachen

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) warnt angesichts der Corona-Krise vor einem deutlichen Anstieg der Kreditausfälle. In den USA könnte die Ausfallrate bei Unternehmenskrediten auf mehr als zehn Prozent in die Höhe schießen, in Europa im oberen einstelligen Prozentbereich landen, erklärte S&P am Dienstag. Das entspräche rund einer Verdreifachung.