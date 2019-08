Ratingagentur: S&P wertet Argentiniens Umschuldungspläne als „Zahlungsausfall“

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Umschuldungspläne Argentiniens als „Zahlungsausfall“ gewertet. Die S&P-Experten erklärten am Donnerstag, die Verlängerung der Laufzeiten von kurzlaufenden Staatsanleihen sei eine „einseitige“ Entscheidung der Regierung in Buenos Aires. Das hoch verschuldete Land will sich finanziell Luft verschaffen.