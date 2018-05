Ratsmitglied Jan Smets: EZB lässt Bond-Kaufprogramm wohl im Sommer auslaufen

„Die jüngsten Daten stehen weiter im Einklang mit der wirtschaftlichen Expansion, die sich in einem robusten Tempo fortsetzt“, so Smets. Die EZB sei voraussichtlich bald bereit, ihr Bond-Kaufprogramm in Volumen von 30 Milliarden Euro pro Monat auslaufen zu lassen und den Schwerpunkt ihrer Kommunikation auf mögliche Zinserhöhungen zu verlagern.