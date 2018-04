Ratssitzung: Das sagen Ökonomen zum Zinsentscheid der EZB

Thomas Altmann, QC Partners

„Das war noch keine Festlegung auf ein Ende der Anleihenkäufe im September. Draghi hat ein verhalteneres wirtschaftliches Weltbild gezeichnet. Die protektionistischen Strömungen haben Spuren in den Köpfen der Notenbanker hinterlassen. Da war heute nichts dabei, was die Anleger in Unruhe versetzen könnte. Beim nächsten EZB-Meeting im Juni wird es dann sicherlich mehr Neuigkeiten geben.“