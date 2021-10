Raumfahrt Jeff Bezos schickt „Star Trek“-Schauspieler William Shatner ins All

Nach Jahrzehnten als „Captain Kirk“ soll der „Star Trek“-Schauspieler William Shatner erstmals wirklich ins All fliegen. Der 90 Jahre alte Kanadier werde Teil der nächsten Crew von Weltraum-Touristen sein, teilte die Raumfahrtfirma Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos am Montag mit. „Schon seit langer Zeit höre ich vom Weltraum. Jetzt nutze ich die Chance, ihn mir selbst anzusehen. Was für ein Wunder“, wurde Shatner zitiert.